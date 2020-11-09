

Против демонстрантов повторно применили водометы – есть пострадавшие

09.11.2020 01:38





Полицейские повторно применили водометы против демонстрантов, собравшихся у здания ЦИК Грузии в Тбилиси с требованием о проведении новых парламентских выборов. По меньшей мере двое человек пострадали. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



На месте пострадавшим оказывают помощь врачи «скорой». Также сообщается, что струей водомета была перевернута машина, установленная поблизости.



Полиция в течение примерно двух часов требовала от демонстрантов покинуть территорию. В противном случае против них обещали применить силу.



В момент задействования водомета протестующие стояли за ограждениями возле ЦИК. О попытках штурма избирательной администрации или фактах нападения на полицию не сообщалось.



Сейчас у избирательной администрации продолжают оставаться лидеры разных оппозиционных партий и сотни людей, которые считают, что результаты парламентских выборов 31 октября были сфальсифицированы. На территории они развели костры. Тот, кто промок, греются у огня.



Протестующие заявляют, что не покинут территорию. Они планируют блокировать ЦИК до тех пор, пока не будет выполнено их требование о проведении повторного голосования в условиях новой избирательной администрации.



Митингующие стали собираться у здания ЦИК после окончания акции протеста на проспекте Руставели у парламента. На демонстрации лидеры оппозиции предъявили властям ультиматум: отправить в отставку председателя ЦИК Тамар Жвания до 20:00. Также они заявили о готовности начать переговоры с лидерами «Грузинской мечты».







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