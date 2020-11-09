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Каладзе: Спасибо полиции за предотвращение нападения с применением мягкой силы
09.11.2020 13:43
«Спасибо правоохранительным органам за предельную осторожность и возможность предотвратить нападение на институт, закрепленный в Конституции, с применением мягкой силы», - сказал на специальном брифинге генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.
По словам Каладзе, мы должны помнить, что у всех нас одна Родина и вчерашние события никому не были приятны.
«Я хочу поблагодарить правоохранительные органы за то, что они действовали с максимальной осторожностью. Никому не нравится смотреть, как протестующие бросают камни в полицию и пытаются ворваться в здание ЦИК. Также неприятно, что полиция вынуждена применять водометы», - сказал Каха Каладзе.
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