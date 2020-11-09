

Хвичия: У диалога нет альтернативы

09.11.2020 17:51





По словам члена «Гирчи» Яго Хвичия, в нынешней политической ситуации у диалога между властью и оппозиционными партиями нет альтернативы.



По его словам, «Гирчи» вступит в какой-либо диалог, если состоится серьезный разговор.



Кроме того, Хвичия пояснил, в чем заключалось требование «Гирчи». По словам Хвичия, они требовали, чтобы жалобы были рассмотрены таким образом, чтобы второй тур имел смысл.



«Наше требование немного отличалось от остального оппозиционного спектра, никто не знает, сколько было украдено, восстановить это очень сложно. Мы потребовали, чтобы рассмотрели жалобы любым способом, который будет иметь смысл, чтобы пройти во второй тур, независимо от исхода второго тура, мы все вошли и провели новые выборы в течение года, когда температура упадет, так чтобы все стороны сохранили лицо и смыли стыд за фальсификацию выборов, как страна, на которую серьезно никто не посмотрит после этого, и стали страной, власть не меняется путем выборов, это означает другое — жить в нищете и безнадежности», — заявио Яго Хвичия.













• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





