

Украина и Грузия подтверждают намерение углублять двусторонние отношения - МИД

11.11.2020 21:35





Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в ходе встречи с временным поверенным по делам Грузии в Украине Давидом Бочорившили обсудили новые возможности для активизации диалога между двумя странами после завершения избирательного процесса в Грузии, сообщает МИД Украины.



"Украина соглашается с выводами ЕС и международных наблюдателей от БДИПЧ/ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, что парламентские выборы в Грузии, прошедшие 31 октября, были конкурентными и состоялись в целом с соблюдением фундаментальных свобод", - цитирует слова Боднара пресс-служба МИД в среду.



Замглавы МИД выразил надежду, что второй раунд голосования в Грузии 21 ноября пройдет соответствии с самыми высокими демократическими стандартами.



Стороны подчеркнули важность углубления стратегического партнерства между Украиной и Грузией, прежде всего, в торгово-экономической, энергетической, инвестиционной сферах.



Дипломаты также обменялись мнениями по ситуации в регионе Южного Кавказа.



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