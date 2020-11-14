

ЦИК: Второй тур парламентских выборов в Грузии пройдет 21 ноября

14.11.2020 12:19





По решению ЦИК, второй тур парламентских выборов в Грузии состоится 21 ноября этого года. Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Георгий Шарабидзе на брифинге после заседания в ЦИК.



«Избирательная администрация выслушала все субъекты, в том числе одну неправительственную организацию, по поводу жалоб, и принято соответствующее решение. Хочу подчеркнуть, что сегодняшнее заседание проходило при полном соблюдении процедур закона, однако имели место попытка давления как на избирательную администрацию, так и на ее членов, а также в некоторой степени содержащие угрозу заявления. Это категорически недопустимо. ЦИК осуществляет полномочия, установленные законом.



Сегодня ЦИК назначил вторые туры, которые состоятся в сроки, установленные законом, 21 ноября текущего года», - заявил Георгий Шарабидзе.



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