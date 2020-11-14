

Каладзе: «Грузинской мечтой» не рассматривается проведение повторных выборов

14.11.2020 19:05





«Грузинской мечтой» не рассматриваются повторные выборы или подобные вопросы, - заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе на пресс-конференции, проведенной в офисе партии.



Говоря по поводу вопросов, обсуждаемых в рамках диалога с оппозицией, Каладзе отметил, что правящая команда не намерена вести диалог в соответствии с выдвигаемыми оппозицией требованиями.



«Хотим ввести общество в курс дела относительно проходящих переговоров. «Грузинская мечтой» не рассматривается постановка под сомнение волеизъявления грузинского народа на свободных выборах, не рассматриваются повторные выборы или подобные вопросы.



Никто не должен забывать, что следует уважать выбор всех избирателей, каждого из них, выбор, который выразился как в поддержке оппозиции, так и «Грузинской мечты».



Что касается деталей: по правилам, которые были согласованны в связи с диалогом, вопросы, обсуждаемые на переговорах, на данном этапе не должны были озвучиваться. Несмотря на это представители оппозиции публично говорят о том, что они не согласны на пересчет голосов. Поэтому, чтобы информация не была односторонней, то и мы подтверждаем, что они отказались от обеих форм перепроверки результатов – от пересчета бюллетеней и просмотра видеозаписей, что исключило бы спекуляции о т.н. каруселях.



Как видно, интерес оппозиции не в установлении истины, а они предпочитают торговаться ими же смоделированными, выдуманными фальсифицированными выборами. Несмотря на это, я надеюсь, что их радикальная и безосновательная позиция изменится и диалог завершится конкретным, позитивным для страны результатом», - заявил Каладзе.



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