

Угулава призвал участников акции собраться в день признания полномочий парламента

14.11.2020 19:07





«В день признания полномочий парламента мы все соберемся здесь, и, чтобы войти, им придется посмотреть нам в глаза и переступить через наши тела, чтобы «отмыть» то, что грузинский народ не давал Иванишвили и не принадлежит ему», — заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава на митинге грузинской оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси против результатов состоявшихся в стране парламентских выборов.



«Нас часто упрекают, каков ваш план? — План простой, это выдержка. Расскажу и более конкретный план. Вы знаете, что Майк Помпео посетит Грузию 17-18 ноября. Мы все приветствуем его и покажем всему миру — нашим молчаливым протестом, мы повесим везде стикеры с надписью «сфальсифицировано» от проспекта Руставели до проспекта Чавчавадзе, мы будем стоять и скажем — что выборы сфальсифицированы и мы не примем эту ложь», — заявил Угулава.



По словам политика, эта акция станет сигналом для всего мира о том, что грузинский народ не потерпит фальсификации.



Напомним, что второй тур выборов назначен на 21 ноября.





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