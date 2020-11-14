

Саакашвили ответил протестующим в Тбилиси с плакатами «Миша, приезжай»

14.11.2020 21:38





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили поблагодарил за поддержку участников сегодняшней протестной акции в Тбилиси.



«Спасибо, друзья! Каждый из вас — шанс Грузии», — написал он под фото с акции.



Многие участники митинга с требованием проведения новых парламентских выборов держали в руках плакаты с надписями «Миша, приезжай». Так они ответили на вчерашнее обращение экс-президента, покинувшего страну семь лет назад.



Во время фейсбук-лайва Саакашвили обратился к пользователям, которые призывали его вернуться на родину, со следующими словами: «Сделайте что-нибудь, и я приеду». Одновременно он призвал граждан Грузии не мириться с фальсификацией итогов парламентских выборов 31 октября и создать неудобства всем государственным ведомствам, «совершившим противоправные действия» — вплоть до блокирования административных зданий.



Эту тему не оставили без внимания и в правящей партии «Грузинская мечта». Сегодня на брифинге генсек ГМ, мэр Тбилиси Каха Каладзе предупредил, что «адекватный ответ» будет дан на любые действия, которые выйдут за рамки закона. Одновременно он назвал Саакашвили «политическим прошлым».



Перед выборами Саакашвили был представлен кандидатом в премьер-министры от основанной им партии ЕНД, а также их сторонников по коалиции «Сила в единстве». После закрытия избирательных участков 31 октября, экс-президент заявил, что готов отказаться от «любой должности в правительстве» в пользу «компромиссных фигур».



Завершив свой второй президентский срок в 2013 году, Саакашвили покинул Грузию. Сейчас он проживает в Украине, у него украинское гражданство, он занимает пост главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.



Нынешние власти Грузии обвиняют Саакашвили в совершении преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, в том числе и по уголовным статьям. В Грузии он заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Согласно закону, после приезда в Грузию он будет задержан, если его к этому времени не помилует президент Грузии Саломе Зурабишвили.



В одном из последних интервью Саакашвили назвал свой отъезд из Грузии ошибкой и «наихудшим выходом». Он пояснил, что сделал это не из-за боязни сесть в тюрьму, а из-за того, что «устал и люди устали от меня». «Я просто дал всем отдохнуть», — сказал Саакашвили.



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