

Цулукиани назвала «политическим экстремизмом» требования оппозиции по выборам

15.11.2020 15:11





Экс-министр юстиции Грузии Тея Цулукиани назвала «политическим экстремизмом» требования оппозиции о проведении новых парламентских выборов. Соответствующее заявление Цулукиани сделала в интервью «Имеди».



По ее словам, «Грузинская мечта» готова продолжать конструктивный диалог с оппозицией, однако говорить о назначении повторного голосования правящая партия категорически отказывается.



«Мы не собираемся поддаваться политическому экстремизму. Для конструктивного диалога, конечно, двери остаются открытыми… Когда мы беседуем за столом переговоров, здесь с одной стороны сидит восемь партий, а по другую сторону – одна партия, правящая, за которой стоят 928 тысяч голосов. Это на 50 тысяч больше, чем собрали остальные восемь партий», — сказала Цулукиани.



Она добавила, что «Грузинская мечта» не подведет своих сторонников и не поставит под сомнение их волю. «Мы не скажем оппозиции: давайте, мы подарим вам восемь тысяч голосов, только вы войдите в парламент», — заверила Цулукиани.



Экс-министр считает, что у оппозиции нет достаточных доказательств фальсификации итогов выборов 31 октября. Она подтверждает, что определенные недочеты действительно имели место, однако избирательная администрация уже исправила их.



«Теперь у них появился сценарий смоделированных фальсификаций. Мы им говорим, что мы верим, давайте, мол, пересчитаем. Не хотят. Бьются об пол, ручаются и кричат, что хотят золотую рыбку. Эту золотую рыбку избиратели им не дали. Соответственно, мы не пойдем на преступление и не подарим им голоса», — заявила она.



«Никому не мешают проводить уличные акции протеста. Сегодня мы видели их поредевшие ряды, но это мирный протест. Они могут проводить акции даже более поредевшими рядами. Это предусмотрено конституцией, и на всех мирных акциях должна соблюдаться дистанции, все должны носить маски. Мой долг сказать об этом нашим гражданам. Их жизни выше любого протеста, но они могут продолжить этот мирный протест. Политический экстремизм – это нечто иное. Это когда вы приходите и говорите, что я ни на что не соглашусь, если вы не проведете новые выборы», — зсказала Цулукиани.



Найти выход из кризиса, возникшего из-за непризнания итогов выборов оппозицией, политики пытаются при посредничестве западных дипломатов. Если стороны не смогут договорится, «Грузинская мечта» рискует оказаться единственной партией, которая будет представлена в парламенте десятого созыва.



Состоялось уже два раунда переговоров. «Грузинская мечта» и восемь оппозиционных партий, которые, согласно ЦИК, проходят в парламент, пока не смогли достичь какого-либо компромисса, но согласились продолжать диалог для сближения позиций.



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