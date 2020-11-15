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Угулава рассказал о деталях акции 18 ноября
15.11.2020 23:19
Один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава рассказал о деталях акции, запланированной оппозицией во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Грузию.
Как сообщил Угулава после консультаций представителей грузинской оппозиции в офисе «Лело», в среду, 18 ноября, в 11:00 будет выстроена живая цепь из людей в центре Тбилиси от здания оперы по направлению площади Республики, метро Руставели, филармонии и улицы Меликишвили.
По его словам, всем участникам акции раздадут стикеры с надписью «сфальсифицировано», а также будут использованы баннеры с изображением флагов США и Грузии и надписью «сфальсифицировано, идёт захват государства российским олигархом». Как отметил Угулава, участники живой цепи будут соблюдать двухметровую дистанцию между собой. .
17 ноября в Грузию с двухдневным визитом прибывает госсекретарь США Майк Помпео. В рамках визита госсекретарь проведет встречи с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. Майк Помпео также встретится в Тбилиси с Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.
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