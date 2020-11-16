

В Тбилиси сожгли офис избирательного штаба Ники Мелия

16.11.2020 13:15





В третьем микрорайоне Глдани в Тбилиси устроен погром в офисе избирательного штаба кандидата в мажоритарные депутаты от «Национального движения» в Глдани-Надзаладеви Ники Мелия.



Как заявила член избирательного штаба Ники Мелия Тамар Зерекидзе в беседе с «IPN», в штаб были брошены камни и разбиты стекла. Также, использованы т.н. коктейли Молотова, в результате чего в офисе возник пожар.



«В один из штабов, который расположен в третьем микрорайоне Глдани, утром бросили два больших камня, разбиты стекла. Также, бросили бутылки с бензинов и тряпками, от которых возник огонь. Здание выгорело, в это время в штабе никого не было. По нашей информации, в связи с этим фактом начато расследование», - отметила Тамар Зерекидзе.



По информации МВД Грузии, расследование начато по статье 187 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужой вещи.



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