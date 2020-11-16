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В Грузии рассматривают возможность открытия полевых госпиталей
16.11.2020 20:33
Власти обсуждают возможность временного превращения некоторых объектов в полевые госпитали, рассказал глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе. Эпидемиолог добавил, что окончательное решение по этому вопросу не принято и выразил надежду, что стране данная мера не понадобится.
По словам министра здравоохранения Екатерины Тикарадзе, к 16 ноября в Грузии насчитывается 227 свободных коек для ковид-инфицированных. Однако, она и Гамкрелидзе заявляют, что Грузия в случае надобности может мобилизовать еще 3000 мест для ковид-инфицированных.
С начала пандемии общее количество подтвержденных случаев заражения в Грузии составило 82,835. Скончались 733 человек, вылечились 65,291.
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