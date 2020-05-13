

Гамкрелидзе: Лечение плазмой может быть включено в протокол как один из методов лечения людей с сovid-19

13.05.2020 18:25





По словам директора Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, метод, который предполагает лечение коронавируса с использованием плазмы, уже успешно применен в отношении одного инфицированного пациента.



Он также пояснил, что это не тот метод, который будет широко использоваться, поскольку ресурсы ограничены.



«Принцип лечения плазмой не является новым в медицине, то есть он используется при лечении различных заболеваний. Это не широко используемый метод, который можно применить к 100, 200, 1000, 2000 и 3000 больным, если таковые будут. Насколько я знаю, это метод был разработан в Грузии группой, возглавляемой Тенгизом Церцвадзе, и, насколько мне известно, он уже успешно использован в отношении одного пациента. Этот метод может быть включен и, вероятно, должен быть включен наряду с другими в протокол как один из методов лечения людей с сovid-19, но у него не может быть широкомасштабного применения, потому что ресурсы ограничены ", сказал Амиран Гамкрелидзе.



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