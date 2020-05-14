

Правила работы салонов красоты с 18 мая

14.05.2020 21:49





Предварительная запись и соблюдение дистанции — по таким правилам будут работать салоны красоты и эстетические центры, которые открываются с 18 мая.



О новых требованиях к этим объектам на фоне эпидемии коронавируса сообщили во время онлайн-конференции бизнес-омбудсмен Грузии и представитель Минздрава.



«Должна соблюдаться процедура предварительной записи. На входе должен быть установлен дезинфекционный барьер; там, где работает более 20 человек, должен проводиться температурный скрининг; в местах, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра, на регистратуре и в кассе, необходимо поставить временные прозрачные защитные барьеры», — сообщил глава департамента инспектирования условий труда Минздрава Бека Перадзе.



«Стандарты полностью отражают потребности, практику и реальность, которые абсолютно выполняемы бизнесом и способствуют тому, чтобы эта сфера быстро открылась и эффективно работала», — отметил бизнес-омбудсмен Грузии Михаил Даушвили.



Работа салонов красоты и эстетических центров в Грузии была ограничена с середины марта из-за угрозы распространения COVID-19. В конце апреля власти приступили к поэтапному снятию ограничений. Планировалось, что салоны откроются в начале июня, однако из-за благоприятной эпидситуции некоторые ограничения упраздняются досрочно.





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