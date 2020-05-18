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В Зугдиди коронавирус установлен у еще двух лиц


18.05.2020   10:26


В Зугдиди коронавирус установлен у еще двух лиц. Как сообщают в пресс-службе Зугдидской инфекционной больницы, два новых подтвержденных случая являются контактами водителя трайлера. Конкретнее же, лица, у которых подтвердился коронавирус – это сестра и зять инфицированного водителя.

Как сообщили в больнице, их, предположительно, переведут в клинику в Рухи.

По данным инфекционной больницы, также продолжаются лабораторные исследования контактов и ответы будут известны поздно ночью или завтра утром.

Для информации, сегодня коронавирус подтвердился у трех членов семьи инфицированного водителя трайлера - у его матери и двух малолетних детей. Сам мужчина переведен в Тбилиси, а остальные члены семьи лечатся в больнице в Рухи.

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