

В Зугдиди коронавирус установлен у еще двух лиц

18.05.2020 10:26





В Зугдиди коронавирус установлен у еще двух лиц. Как сообщают в пресс-службе Зугдидской инфекционной больницы, два новых подтвержденных случая являются контактами водителя трайлера. Конкретнее же, лица, у которых подтвердился коронавирус – это сестра и зять инфицированного водителя.



Как сообщили в больнице, их, предположительно, переведут в клинику в Рухи.



По данным инфекционной больницы, также продолжаются лабораторные исследования контактов и ответы будут известны поздно ночью или завтра утром.



Для информации, сегодня коронавирус подтвердился у трех членов семьи инфицированного водителя трайлера - у его матери и двух малолетних детей. Сам мужчина переведен в Тбилиси, а остальные члены семьи лечатся в больнице в Рухи.



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