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Ограничения на сбор трех человек сняты, а запрет на сбор более десяти человек остается в силе
18.05.2020 11:16
С сегодняшнего дня сняты ограничения на сбор трех человек в целях превенции коронавируса, однако запрет на сбор более десяти человек остается в силе.
Как пояснили в администрации правительства Грузии, ограничение на передвижение на транспортном средстве остается в силе. В частности, запрещено перевозить более трех человек (включая водителя) на транспортном средстве.
«Как известно, по решению правительства Грузии с сегодняшнего дня будут открыты салоны красоты и центры эстетической медицины, а также будет снято введенное ограничение — на сбор трех человек, как в помещении, так и на улице. Здесь же мы поясняем, что, несмотря на снятие ограничения на сбор трех человек, запрет на сбор более десяти человек остается в силе.
По-прежнему существуют ограничения на передвижение транспортных средств, в частности, запрещается передвижение более трех человек (включая водителя) на транспортном средстве. Пассажиры должны быть размещены позади водителя», — говорится в сообщении администрации правительства.
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