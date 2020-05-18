

Ограничения на сбор трех человек сняты, а запрет на сбор более десяти человек остается в силе

18.05.2020 11:16





С сегодняшнего дня сняты ограничения на сбор трех человек в целях превенции коронавируса, однако запрет на сбор более десяти человек остается в силе.



Как пояснили в администрации правительства Грузии, ограничение на передвижение на транспортном средстве остается в силе. В частности, запрещено перевозить более трех человек (включая водителя) на транспортном средстве.



«Как известно, по решению правительства Грузии с сегодняшнего дня будут открыты салоны красоты и центры эстетической медицины, а также будет снято введенное ограничение — на сбор трех человек, как в помещении, так и на улице. Здесь же мы поясняем, что, несмотря на снятие ограничения на сбор трех человек, запрет на сбор более десяти человек остается в силе.



По-прежнему существуют ограничения на передвижение транспортных средств, в частности, запрещается передвижение более трех человек (включая водителя) на транспортном средстве. Пассажиры должны быть размещены позади водителя», — говорится в сообщении администрации правительства.









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