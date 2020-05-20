

Еще у четырех человек подтвержден коронавирус в Болнисском районе

20.05.2020 10:46





В селе Мушевани Болнисского муниципалитета, в результате лабораторных исследований, коронавирус выявлен еще у четырех лиц. Источник их заражения известен.



Инфицированных из села Мушевани доставят в клиники Тбилиси в течение дня.



Вчера в лабораторию были направлены тесты 97 человек. В частности, 88 биологических образцов были взяты в селе Мушевани, а девять – в городе Болниси. В селе Мушевани, по последним данным, 54 подтвержеденных случая инфицирования коронавирусом. С 25 апреля в селе действует строгий карантинный режим. По последним данным, в Болнисском муниципалитете – 160 подтвержденных случаев коронавируса, 66 из общего числа заразившихся уже выздоровели, трое скончались.



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