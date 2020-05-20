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В Зестафони коронавирус подтвердился у приехавшего из Армении водителя грузовика
20.05.2020 19:49
Подтвержденный случай коронавируса в Зестафони связан с 29-летним водителем грузовика, сообщил журналистам губернатор региона Имерети Звиад Шаламберидзе.
Молодой мужчина, инфицированный коронавирусом, поступил в Кутаисскую реферальную больницу накануне ночью, из больницы в Зестафони. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильное. Дальнобойщик приехал в Грузию из Армении и находился в самоизоляции.
«Мониторинг проводится для всех водителей, которые въезжают в страну и выезжают, все они находятся на учете и мы контролируем условия их самоизоляции. Этот человек также находился в самоизоляции, когда ему стало нездоровиться, после чего он обратился в медицинский центр, где у него подтвердился COVID-19», сказал Шаламберидзе.
По словам губернатора, все контакты дальнобойщика известны, и эти люди находятся в самоизоляции.
«Он не имел контактов со своей семьей, несколько человек были в контакте с ним, когда он прибыл в Зестафони, все эти люди идентифицированы и находятся в самоизоляции. Так что контактов не так много, и нет опасности распространения», — считает губернатор.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии на 20 мая достигло 713 человек. К этому времени количество вылечившихся составляет 475 человек, 12 пациентов скончались. В карантине находятся 3 519 человек, а в стационарах — 351.
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