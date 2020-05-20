

Гамкрелидзе: В Грузии выздоровели 67 процентов инфицированных

20.05.2020 20:15





По словам главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, эпидемиологическая ситуация в Грузии лучше, чем в других странах, но это не дает оснований для успокоения.



По его словам, в настоящее время число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Грузии составляет 713, из них выздоровели 67 процентов инфицированных, что является хорошим показателем.



«По сегодняшним данным, у нас в Грузии 713 лабораторно подтвержденных случаев из 42 408 обследованных. В целом в стране проведено до 45 000 PCR-тестов, из которых около 3000 являются повторными тестами при выписке людей. По протоколу тестирование должно проводиться дважды: за 24 часа до выписки из больницы, а также на 13, 14 день после карантина. Что касается выздоровления — в стране излечились 475 человек. Это 67 процентов от числа инфицированных, что, в принципе, является хорошим показателем. К сожалению, у нас 12 смертей. Это 1,68 процента», — сказал Гамкрелидзе.





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