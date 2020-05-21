

Представитель ЮНИСЕФ дал высшую оценку реформам в сфере образования Грузии

21.05.2020 13:03





«Представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Гасан Халил направил открытое письмо министру образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаилу Чхенкели, в котором дает высшую оценку реформам в сфере образования Грузии и ориентированным на интересы молодежи», — говорится в информации, распространенной Министерством образования.



По сообщению ведомства, в письме Гасан Халил поблагодарил Михаила Чхенкели за многолетнее плодотворное сотрудничество между министерством и Детским фондом ООН и поздравил его с успехом в обеспечении его ведомством процесса получения беспрерывного образования, которого добилось министерство в период пандемии.



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