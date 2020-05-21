

Шота Арвеладзе не намерен работать в России - «Пока наши земли нам никто не вернул»

21.05.2020 18:29





В интервью российскому изданию «Sport.ru» Шота Арвеладзе не скрывал, что, несмотря на предложения, он не собирается работать в России, и назвал в качестве причины территории, которые отобрали у Грузии.



На вопрос — «В 2010-м Дик Адвокат приглашал вас помощником в сборную Россию, Вы ответили: «Я пока не могу – слишком много боли наши страны друг другу причинили». Сейчас бы пошли?



«Сейчас тоже нет. Пока наши земли нам никто не вернул. В 2008-м моя семья была в Тбилиси, дети – в Батуми. Помню, как было страшно. Такое сложно забыть. Работать в клубе – это одно, а в сборной – совершенно другое. Я не хочу мешать с политикой свои чувства к вашей культуре и стране, но это всегда мешает сделать правильный выбор.



Я даже на чемпионат мира не смог приехать. Вам не нужна виза в Грузию, а нам в Россию – нужна. Нужно было собрать кучу документов, бегать по посольствам – все это отнимает много времени». — заявил Арвеладзе.





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