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В Грузии построили новый музей


22.05.2020   14:18


Завершено строительство нового музея в городе Вани (регион Имерети), на территории которого, по данным археологов, люди селились еще в VIII-I в. до н. э.

Обнаруженные в Вани во время раскопок артефакты — хорошо сохранившиеся предметы из золота и бронзы, свидетельствуют о том, что здесь находился крупный город эпохи Колхидского царства.

Стоимость проекта строительства нового музея, который осуществляется при финансировании Фонда муниципального развития министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии и Всемирного банка, составляет 20 миллионов лари (более 6 миллионов долларов).

Для музея построено четырехэтажное здание с собственной автостоянкой, небольшой библиотекой, лабораторией, кафетерием, помещением под офис и ведущей к учреждению новой дорогой.

Музей, который полностью адаптирован для лиц с ограниченными возможностями, отвечает международным стандартам и обещает стать одним из лучших в регионе.

Первый Археологический музей-заповедник появился в Вани в 1985 году, его основал главный специалист по античной Колхиде, академик Отар Лорткипанидзе. Именно он руководил экспедицией по исследованию территории Древней Колхиды и обнаружил руины Ванского городища. Только в 2012 году было принято решение построить новый музей, чтобы разместить все найденные в Вани экспонаты.

«Городу Вани и его археологическому богатству был необходим музейный комплекс, оснащенный всеми современными стандартами», — заявила глава министерства, вице-премьер Майя Цкитишвили, побывавшая на стройке музея.

По словам Цкитишвили, старое здание музея в Вани ремонтировали в последний раз 35 лет назад. Теперь же здесь будет новый музейный комплекс, который уже летом примет местных и иностранных туристов.

«Надеемся, что после пандемии новое туристическое направление будет представлять большой интерес как для грузин, так и для туристов, которые хотят приехать в Грузию», — сказала вице-премьер.

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