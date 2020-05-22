

В Грузии построили новый музей

22.05.2020 14:18





Завершено строительство нового музея в городе Вани (регион Имерети), на территории которого, по данным археологов, люди селились еще в VIII-I в. до н. э.



Обнаруженные в Вани во время раскопок артефакты — хорошо сохранившиеся предметы из золота и бронзы, свидетельствуют о том, что здесь находился крупный город эпохи Колхидского царства.



Стоимость проекта строительства нового музея, который осуществляется при финансировании Фонда муниципального развития министерства инфраструктуры и регионального развития Грузии и Всемирного банка, составляет 20 миллионов лари (более 6 миллионов долларов).



Для музея построено четырехэтажное здание с собственной автостоянкой, небольшой библиотекой, лабораторией, кафетерием, помещением под офис и ведущей к учреждению новой дорогой.



Музей, который полностью адаптирован для лиц с ограниченными возможностями, отвечает международным стандартам и обещает стать одним из лучших в регионе.



Первый Археологический музей-заповедник появился в Вани в 1985 году, его основал главный специалист по античной Колхиде, академик Отар Лорткипанидзе. Именно он руководил экспедицией по исследованию территории Древней Колхиды и обнаружил руины Ванского городища. Только в 2012 году было принято решение построить новый музей, чтобы разместить все найденные в Вани экспонаты.



«Городу Вани и его археологическому богатству был необходим музейный комплекс, оснащенный всеми современными стандартами», — заявила глава министерства, вице-премьер Майя Цкитишвили, побывавшая на стройке музея.



По словам Цкитишвили, старое здание музея в Вани ремонтировали в последний раз 35 лет назад. Теперь же здесь будет новый музейный комплекс, который уже летом примет местных и иностранных туристов.



«Надеемся, что после пандемии новое туристическое направление будет представлять большой интерес как для грузин, так и для туристов, которые хотят приехать в Грузию», — сказала вице-премьер.



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