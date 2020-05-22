

Илия Второй: Когда вам будет трудно, просите помощи у Святого Николая

22.05.2020 18:22





Святой Николай очень милостив и никогда не отказывает в помощи тем, кто просит о ней, – с такими словами Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй обратился к верующим во время праздничной службы в тбилисском кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы — Сиони.



Грузинская православная церковь отмечает сегодня Николозоба или День Святого Николая. После литургии в Сиони Илия Второй попросил святого помиловать Грузию и весь мир в это трудное время.



«Святой Николай был милосердным – он родитель, милостивый отец, в своей жизни каждый испытывал милость Святого Николая. Никогда не было такого, чтобы Святой Николай не выполнял вашу просьбу. Он милостив не только к христианам, но и к мусульманам», — отметил патриарх.



Илия Второй добавил, что в его жизни было несколько случаев, когда ему помог Святой Николай.



«Он очень милостивый. Не было случая, чтобы человек попросил его о помощи, и он бы не помог… Когда вам будет трудно, просите помощи у Святого Николая. Святой Николай не откажет вам. Сейчас, в это трудное время, я хочу попросить святителя Николая помиловать Грузию и весь мир», — сказал патриарх.



В Грузии Святого Николая почитают особо. Николоз – это одно из самых распространенных имен в Грузии, наряду с Георгием, Андрия, Давидом и Александром.



Грузинская православная церковь отмечает Николозоба дважды в год: 19 декабря — день его поминовения, и 22 мая — праздник перенесения мощей Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, в итальянский город Бари в 1087 году.



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