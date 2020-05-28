

Гамкрелидзе: У нас нет оснований успокаиваться

28.05.2020 10:40





Как заявляет глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, эпидситуация с COVID19 в стране успокаивается. По его словам, в стране каждый день фиксируются единичные новые случаи, и можно сказать, что эпидситуация становится спокойнее.



При этом Гамкрелидзе отметил, что координационный совет предпринял шаги по смягчению ограничений, существующих для превенции вируса, однако нет оснований успокаиваться и причиной является ситуация, существующая из-за нового коронавируса в соседних странах .



«У нас нет оснований успокаиваться, потому что во всех странах вокруг нас, с которыми мы непосредственного граничим или имеем традиционные деловые связи, будь то Иран, Беларусь, Украина, наши непосредственные соседи: Россия, Азербайджан, Турция или Армения, везде напряженная ситуация и серьезная эпидемия. Кроме Турции, где эпидволна немного снизилась, эпидемия в этих странах возрастает. В других странах она растет. Поэтому это не дает нам основания успокоиться, а также то, что происходит глобально. Поэтому мы должны будем провести все эти ограничители, т.н мероприятия, основанные на самосознании. Я имею в виду ношение масок», - заявил Гамкрелидзе.



По его словам, в ближайшие дни будет восстановлена работа муниципального транспорта, поэтому для превенции пассажирам необходимо использовать в транспорте маски.



«Необходимо избегать больших собраний. Еще больше улучшить личную и общественную гигиену и чаще мыть руки, использовать санитайзеры, обрабатывать дезинфицирующими средствами, и главное избегать собраний более 10 человек», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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