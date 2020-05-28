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По инициативе Грузии будет создан баскетбольный Чемпионат стран Черноморского бассейна
28.05.2020 15:11
Эксклюзивные и хорошие новости, о которых рассказал президент Федерации баскетбола Грузии Паата Гураспаули в эфире программы «Тайм-аут»:
«Мы долго думали в федерации и я хочу рассказать вам еще одну новость. Мы знаем Лигу Адриатики, знаем разные лиги. Мы хотели бы создать нечто подобное в нашем регионе.
По инициативе Грузии мы подняли в FIBA вопрос о проведении чемпионата стран Черноморского бассейна, мы также можем назвать его Кубком. Мы уже получили устное согласие от 5-6 команд, и FIBA обсуждает технические и юридические вопросы.
Вы знаете, что наш генеральный секретарь Гига Картвелишвили, помимо того, что является членом совета и правления FIBA, является президентом и председателем юридической комиссии. Он ежедневно интенсивно общается с представителями стран региона, а также с членами совета и комиссии FIBA. Я думаю, что страны Черноморского бассейна сыграют в чемпионате, это будет очень полезно для развития нашего баскетбола. Название будет таким, что инициатором этого чемпионата была Грузия».
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