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В Цхинвали решили запустить в обращение свою валюту — «зарин»


12.07.2025   20:54


В Цхинвали решили ввести «национальную» валюту — «зарин» (зӕрин — в переводе с осетинского «золотой»; есть также и осетинское женское имя — Зарина, то есть «золотая»). Так называемый Нацбанк оккупированного региона Грузии и российское АО «Гознак» уже договорились создать первую в истории Цхинвальского региона «национальной» банкноты, а также о выпуске памятных и туристических монет.

Денежная единица «зарин» была введена в 2013 году, но выпускалась только как памятная и инвестиционная монета. Но как средство платежа не использовалась — в регионе валютой является российский рубль.

Де-факто минфин Цхинвали сообщил, что соглашение было достигнуто на встрече главы «Нацбанка» Сослана Бекоева, гендиректора АО «Гознак» Аркадия Трачука и его заместителя по международной деятельности и развитию бизнеса Андрея Курятникова.

Добавим, что в оккупированной Абхазии также есть своя валюта – апсар, но она также является памятной. В обращении в Абхазии — также российский рубль.


Источник: SOVA
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