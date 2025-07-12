В Цхинвали решили запустить в обращение свою валюту — «зарин»

12.07.2025 20:54





В Цхинвали решили ввести «национальную» валюту — «зарин» (зӕрин — в переводе с осетинского «золотой»; есть также и осетинское женское имя — Зарина, то есть «золотая»). Так называемый Нацбанк оккупированного региона Грузии и российское АО «Гознак» уже договорились создать первую в истории Цхинвальского региона «национальной» банкноты, а также о выпуске памятных и туристических монет.



Денежная единица «зарин» была введена в 2013 году, но выпускалась только как памятная и инвестиционная монета. Но как средство платежа не использовалась — в регионе валютой является российский рубль.



Де-факто минфин Цхинвали сообщил, что соглашение было достигнуто на встрече главы «Нацбанка» Сослана Бекоева, гендиректора АО «Гознак» Аркадия Трачука и его заместителя по международной деятельности и развитию бизнеса Андрея Курятникова.



Добавим, что в оккупированной Абхазии также есть своя валюта – апсар, но она также является памятной. В обращении в Абхазии — также российский рубль.



Источник: SOVA

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