За американские комплексы «Пэтриот» для Украины заплатит НАТО

11.07.2025 10:42





Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг соглашения с НАТО о поставках американского вооружения в Украину через альянс. Об этом он рассказал в телефонном интервью телеканалу NBC.



По словам президента США, затраты на американское вооружение полностью покроет НАТО.



«Мы отправляем оружие в НАТО, и НАТО оплачивает это оружие на сто процентов. Мы собираемся отправить комплексы «Пэтриот» в НАТО, а затем НАТО распределит их», — отметил президент США.



Также Трамп заявил, что на следующей неделе сделает важное заявление по поводу России, однако подробностей пока не сообщил.



«Я разочарован в России… В понедельник сделаю важное заявление по поводу России», — заявил Трамп.







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