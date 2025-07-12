В Грузию не пустили американского консультанта по развитию НПО

12.07.2025 20:56





В Грузию не пустили Мегги Осдоби Кац — американского консультанта, экс-представителя ОБСЕ и посольства США в Грузии. В Тбилиси она также известна как преподаватель йоги.



О том, что ее без объяснений не пустили в страну, Кац написала в Facebook.



«Отказано во въезде в Грузию. Без вопросов. Без объяснения причин. Просто сказали: «Вы должны покинуть страну», и в анкете отметили графу «другое». Никогда бы не подумала, что приземлюсь и покину Тбилиси за 6 часов… так и не перейдя границу. С разбитым сердцем я сижу в третьем за 12 часов рейсе Turkish Airlines…



Последний билет был с повышением класса, а теперь меня «выкинули» в последний ряд и в обратном направлении. Грузия отказала мне во въезде. Без вопросов. Без объяснений. 27 лет жизни, визитов и поддержки моей любимой страны, ставшей мне домом. Мое сердце разбито. Напишу больше, как только пойму, куда меня везут и где мой багаж», — консультанта по развитию НПО цитирует Tbilisi Life.



Добавим, дипломат, предприниматель и политик со стажем, Мегги Осдоби Кац работает со стартапами, организациями и активистами, разрабатывая и создавая позитивные социальные изменения. В Тбилиси она помогает грузинским НПО наращивать потенциал и разрабатывать новые подходы к гражданской активности в городах. За ее плечами — 25-летний опыт.



С 2017 по 2022 год она работала координатором по стратегическому планированию и мобилизации ресурсов в ОБСЕ (Вена), а также была членом Консультативного комитета при генсеке ОБСЕ по вопросам гендерного равенства.



До этого сотрудничала с Госдепом США, Всемирным банком, Национальным банком Грузии и рядом международных организаций, включая CRRC, OSCE, Danish Refugee Council. Работала советником, исследователем, координатором проектов и монитором выборов в Албании, Украине, Черногории и Грузии (пять раз).



С 1999 года неоднократно жила и работала в Тбилиси, в том числе в составе американского посольства и международных программ.



Отметим, юридически любая страна вправе отказать гражданину другого государства без объяснения причин, вписав в документ «иная причина».





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