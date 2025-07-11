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На встрече министров иностранных дел Евросоюза будет рассмотрен и вопрос Грузии
11.07.2025 11:24
15 июля в Брюсселе на встрече министров иностранных дел Евросоюза, наряду с другими темами, будет рассмотрен и вопрос Грузии.
«Совет рассмотрит ситуацию сложившуюся в Грузии, а также обсудит возможные меры в ответ на растущие репрессии грузинских властей» – говорится в заявлении, размещенном на веб-сайте Европейского совета.
Одной из главных тем обсуждения на саммите будет война в Украине, и на нем будет присутствовать и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Министры также рассмотрят процессы на Ближнем Востоке и новое соглашение средиземноморских стран.
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