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На встрече министров иностранных дел Евросоюза будет рассмотрен и вопрос Грузии


11.07.2025   11:24


15 июля в Брюсселе на встрече министров иностранных дел Евросоюза, наряду с другими темами, будет рассмотрен и вопрос Грузии.

«Совет рассмотрит ситуацию сложившуюся в Грузии, а также обсудит возможные меры в ответ на растущие репрессии грузинских властей» – говорится в заявлении, размещенном на веб-сайте Европейского совета.

Одной из главных тем обсуждения на саммите будет война в Украине, и на нем будет присутствовать и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министры также рассмотрят процессы на Ближнем Востоке и новое соглашение средиземноморских стран.


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