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Фридрих Мерц: Дипломатические средства разрешения войны в Украине исчерпаны
09.07.2025 14:05
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дипломатические средства разрешения войны в Украине исчерпаны. Мерц заявил об этом, выступая в Бундестаге.
По словам Фридриха Мерца, Германия продолжит поддерживать Украину.
Кроме того, канцлер Германии резко раскритиковал Россию за очередное масштабное нападение на Украину.
По словам Мерца, «российское правительство — преступный режим, который использует военную силу, чтобы поставить под сомнение существование всей страны». По его словам, «цель России — уничтожить Украину».
«Правительство Германии сделает всё возможное, чтобы этого не допустить», — заявил Мерц.
Канцлер Германии также подчеркнул важность усиления роли Германии на международной арене.
По словам Фридриха Мерца, «Германия берёт на себя лидерскую ответственность, которую ожидает Европа». В этом же контексте глава правительства Германии заявил, что Берлину нужны партнёры, и в этой связи важно развивать хорошие отношения с европейскими соседями.
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