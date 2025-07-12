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В Марнеули задержан 19-летний юноша, обвиняемый в покушении на убийство несовершеннолетнего


12.07.2025   21:03


По данным МВД Грузии, трагедия произошла вечером 10 июля в городе Марнеули. В результате ссоры 19-летний парень, по версии следствия, нанёс множественные ножевые ранения 16-летнему подростку, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшему, 2009 года рождения, было нанесено около 50 ножевых ранений, сообщает радио «Марнеули». Подросток был доставлен в больницу, где ему до сих пор оказывается интенсивная медицинская помощь.

Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение по статье 19-109 (покушение на умышленное убийство малолетнего) Уголовного кодекса Грузии. В случае признания вины ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.


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