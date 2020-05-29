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В Грузии возобновили работу все виды муниципального транспорта
29.05.2020 11:43
В Грузии возобновили работу все виды муниципального транспорта. В том числе, заработало и тбилисское метро. Общественный транспорт будет работать по правилам, установленным в рамках превенции распространения коронавируса. В частности, при передвижении пассажирам нужно быть в защитных масках.
Как сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе, по рекомендации специалистов, кондиционирование воздуха временно не будет включаться. По его словам, в транспорте проведена дезинфекция и она будет продолжаться в каждодневном режиме.
Кроме того, Каладзе сообщил о том, что запрещается перевозить в микроавтобусах стоящих пассажиров.
Напомним, из-за пандемии коронавируса работа общественного транспорта в масштабе Грузии была приостановлена 31 марта.
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