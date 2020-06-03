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Четверо близких «вора в законе» зашили себе рты в знак протеста
03.06.2020 22:03
В знак протеста, четверо близких так называемого «вора в законе» Миндии Лавас-оглы, голодавшихвозле Дома юстиции в Батуми, зашили себе рты.
По словам участников акции, срок ультиматума истек сегодня в 15 часов, и никакого официального ответа получено не было. Объявленное пикетирование Сарпской таможни перенесено на завтра - они говорят, что дают властям еще один день для экстрадиции Лавас-оглы.
На данный момент участники акции готовятся к мирному шествию.
Напомним, что члены семьи и близкие «вора в законе» Миндии Лавас-оглы начали голодовку. Перед зданием прокуратуры Аджарии разбиты палатки, и проходит акция. Около 15 человек объявили голодовку с требованием экстрадиции Лавас-оглы. Протестующие выдвинули ультиматум министру юстиции Грузии.
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