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Похищенные у берегов Нигерии грузинские моряки вернулись на родину
08.06.2020 12:19
Девять грузинских моряков, которые были похищены пиратами у берегов Нигерии в конце апреля, вернулись на родину. Об этом сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.
Все девять моряков вернулись спецрейсом Тбилиси-Лагос-Тбилиси. В столичном аэропорту их встретила глава агентства Тамар Иоселиани.
Грузинские моряки провели в плену более трех недель. 30 апреля в Гвинейском заливе пираты напали на нефтяной танкер, плавающий под флагом Панамы. Тогда похищены были десять членов экипажа – девять граждан Грузии и один гражданин Украины. Об освобождении моряков стало известно 22 мая.
«Вместе с Агентством морского транспорта министерство иностранных дел Грузии принимало непосредственное участие в процессе освобождения моряков и в переговорах с государственными структурами Нигерии. Судоходная компания также внесла большой вклад в успешное завершение процесса», — отметили в ведомстве.
После нападения пиратов, на борту танкера остались еще четверо членов экипажа – все граждане Грузии. Они смогли добраться до порта Ломе на западе Африки (Республика Того), а оттуда добраться до Грузии. Их возвращение на родину произошло еще в начале мая.
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