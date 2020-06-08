Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Похищенные у берегов Нигерии грузинские моряки вернулись на родину


08.06.2020   12:19


Девять грузинских моряков, которые были похищены пиратами у берегов Нигерии в конце апреля, вернулись на родину. Об этом сообщает Агентство морского транспорта Минэкономики Грузии.

Все девять моряков вернулись спецрейсом Тбилиси-Лагос-Тбилиси. В столичном аэропорту их встретила глава агентства Тамар Иоселиани.

Грузинские моряки провели в плену более трех недель. 30 апреля в Гвинейском заливе пираты напали на нефтяной танкер, плавающий под флагом Панамы. Тогда похищены были десять членов экипажа – девять граждан Грузии и один гражданин Украины. Об освобождении моряков стало известно 22 мая.

«Вместе с Агентством морского транспорта министерство иностранных дел Грузии принимало непосредственное участие в процессе освобождения моряков и в переговорах с государственными структурами Нигерии. Судоходная компания также внесла большой вклад в успешное завершение процесса», — отметили в ведомстве.

После нападения пиратов, на борту танкера остались еще четверо членов экипажа – все граждане Грузии. Они смогли добраться до порта Ломе на западе Африки (Республика Того), а оттуда добраться до Грузии. Их возвращение на родину произошло еще в начале мая.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна