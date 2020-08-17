

В Батуми протестуют против строительства терминала для хранения аммиачной селитры

17.08.2020 14:14





16 августа 2020 года около мэрии Батуми прошел митинг из-за строительства в городском порту химического терминала.



Протестующие требуют вернуть проект терминала в Сакребуло [горсовет] для повторного рассмотрения, убрать из договора некоторые «взрывоопасные и отравляющие химические вещества» и подготовить доклад о воздействии строительства на окружающую среду.



По словам митингующих, взрывы в Бейруте должны послужить Батуми уроком, а граждане должны требовать максимальное усиление мер безопасности и изъятия из договора между компанией и мэрии хотя бы двух веществ: аммиачной селитры и карбамида.



Мэр города сославшись на «выводы экспертов» отмечает, что сравнение между Бейрутом и Батуми нерелевантно, а разрешение на строительство терминала выдано с соблюдением всех норм.



Газета Батумелеби незадолго до этого интересовалась, соблюдаются ли нормы безопасности в портах Грузии. Запрос о проводящихся проверках начиная с 2010 года отклонили, так как «владельцы судов против обнародования актов проверок», а без их согласия Агентство (MTA) «не уполномочено что-либо выдавать».



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