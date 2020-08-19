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В Грузии выявлено 10 новых случаев коронавируса


19.08.2020   10:21


В Грузии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом, в общей сложности подтвержден 1 361 случай инфицирования. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.

Число выздоровевших вновь составляет 1098.

В режиме карантина находятся 7235 граждан, под наблюдением в стационаре - 302.

Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.

В стране от коронавируса скончались 17 пациентов.

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