|
|
|
На батумском бульваре установят палатки для добровольного прохождения теста на коронавирус
19.08.2020 12:41
По словам руководителя Центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, на бульваре в Батуми будут установлены две палатки, где граждане смогут пройти тестирование на коронавирус.
По его словам, указанные тесты позволят выяснить, насколько распространен вирус в регионе.
«С большой вероятностью, с завтрашнего дня будет проведена перепись, сколько ночных клубов и бунгало есть в Аджарии, и во всех начнется обязательное тестирование. Мы также прорабатываем вопрос установки двух палаток на батумском бульваре, чтобы добровольно предлагать людям пройти тестирование, дабы обладать информацией о том, циркулирует ли инфекция в регионе Аджарии», — сказал Гамкрелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна