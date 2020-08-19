

На батумском бульваре установят палатки для добровольного прохождения теста на коронавирус

19.08.2020 12:41





По словам руководителя Центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, на бульваре в Батуми будут установлены две палатки, где граждане смогут пройти тестирование на коронавирус.



По его словам, указанные тесты позволят выяснить, насколько распространен вирус в регионе.



«С большой вероятностью, с завтрашнего дня будет проведена перепись, сколько ночных клубов и бунгало есть в Аджарии, и во всех начнется обязательное тестирование. Мы также прорабатываем вопрос установки двух палаток на батумском бульваре, чтобы добровольно предлагать людям пройти тестирование, дабы обладать информацией о том, циркулирует ли инфекция в регионе Аджарии», — сказал Гамкрелидзе.





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