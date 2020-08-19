

Археологи в Аджарии обнаружили неизвестную церковь на территории византийской крепости

19.08.2020 14:57





Руины неизвестной до сих пор древней церкви обнаружили во время археологических раскопок на территории византийской крепости Петра (Каджетис цихе) в селе Цихисдзири Кобулетского муниципалитета Аджарии.



Археологи обнаружили не только остатки стен, но и фрагменты разных керамических изделий. Они предполагают, что до возведения в крепости знаменитой трехнефной базилики, датируемой VI веком, здесь уже стояла церковь. Сюжет о раскопках показало Аджарское телевидение.



Археологические работы в крепости продлятся до конца августа. Экспедицией руководит Георгий Тавамаишвили. На время раскопок крепость не будет закрыта для туристов.



«Насколько я знаю, здесь собираются установить прозрачный мост для туристов и будут видны все детали, которые имеют отношения к такому интересному археологическому объекту как базилика византийского стиля VI века», — рассказал Тавамаишвили.



Крепость Петра на берегу Черного моря построил император Византии Юстиниан. После длительной осады хорошо укрепленный город захватили персы под командованием Хосрова I. Войну персы проиграли, но, несмотря на это, византийцы разрушили крепость — «чтобы варвары, вторично придя сюда, не могли совершить какого-либо коварства».



Петра – исторический город-крепость в Эгрисском царстве (древнегрузинское царство на западе страны). Эта территория, которая имела уникальное военно-стратегическое и торгово-экономическое расположение, исторически была поселением одного из древних картвельских племен — лазов.



«Петра» — это византийское название крепости. В Средневековье крепость в Грузии стали называть «Каджетис цихе», так как до нее было сложно добраться. Некоторые ученые полагают, что именно эта крепость упоминается в легендарной поэме 12 века «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели.



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