

Три грузинских футболиста стали игроками «Ротора»

22.08.2020 12:37





Грузинские футболисты Саба Кверквелия и Зураб Давиташвили стали игроками «Ротора», говорится в сообщении на сайте волгоградского клуба.



Оба футболиста будут выступать за "Ротор" на правах аренды до конца текущего сезона. Финансовая сторона сделки не сообщается.



Кверквелия перешел в состав волгоградской команды из московского "Локомотива", где защитник перестал попадать в стартовый состав при новом главном тренере Марко Николиче. Что касается Давиташвили, то атакующий полузащитник перебрался из казанского "Рубина", чтобы получать больше игровой практики.



Стоит также отметить, что летом с "Ротором" подписал контракт еще один футболист сборной Грузии – Джано Ананидзе. Правда пока полузащитник не провел в составе волгоградского клуба ни одного матча, так как продолжает набирать необходимую форму.



После трех сыгранных туров в РПЛ, "Ротор" набрал одно очко и замыкает турнирную таблицу. Следующую игру в чемпионате клуб проведет 22 августа дома против "Сочи".



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