

Ратиани: В состоянии пострадавших в Шатили появилась положительная динамика

25.08.2020 12:33





В состоянии трех пациентов, выживших в автоаварии на дороге в Шатили наблюдается положительная динамика, заявил сегодня директор Первой университетской клиники Тбилиси Леван Ратиани. Об этом сообщает телекомпания «Имеди».



«Показатели гемодинамики более стабильные, чем это было несколько часов назад. Также появился рефлекс зрачка. Мы надеемся, что пациенты начнут выздоравливать. На этом этапе не осуществляется интервенционное вмешательство. Идет постоянный мониторинг. Медперсонал делает все для того, чтобы спасти их. Пациенты находятся на искусственном дыхании», — сказал Ратиани.



В результате дорожно-транспортного происшествия на дороге Шатили погибли 17 человек, в том числе водитель и гид. Выжили только трое женщин в возрасте до 30 лет, которые в критическом состоянии доставлены в реанимацию Тбилисской Первой университетской клиники. Двух пациенток из-за начавшегося внутреннего кровотечения срочно прооперировали.



25 августа в Грузии объявлен днем траура по жертвам трагедии. Государственный флаг будет приспущен на всех административных зданиях по всей Грузии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







