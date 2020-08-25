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Патриархия намерена раскрывать самозванцев, выдающих себя за духовных лиц - Андрия Джагмаидзе


25.08.2020   16:28


Руководитель Центра по связям с общественностью Патриархии Отец Андрия Джагмаидзе публикует пост в социальной сети.

По словам Джагмаидзе, Патриархия намерена раскрывать самозванцев, выдающих себя за духовных лиц

«В ближайшие дни Патриархия начинает распространение имеющейся информации о самопровозглашенных духовных лицах.

Одним из них является Илия Джалагония, который представляется людям как иеромонах. По нашей информации, на самом деле он не принадлежит ни к одной епархии Грузинской церкви и никогда не был рукоположен в сан священника», - пишет отец Андрия Джагмаидзе.

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