

Патриархия намерена раскрывать самозванцев, выдающих себя за духовных лиц - Андрия Джагмаидзе

25.08.2020 16:28





Руководитель Центра по связям с общественностью Патриархии Отец Андрия Джагмаидзе публикует пост в социальной сети.



По словам Джагмаидзе, Патриархия намерена раскрывать самозванцев, выдающих себя за духовных лиц



«В ближайшие дни Патриархия начинает распространение имеющейся информации о самопровозглашенных духовных лицах.



Одним из них является Илия Джалагония, который представляется людям как иеромонах. По нашей информации, на самом деле он не принадлежит ни к одной епархии Грузинской церкви и никогда не был рукоположен в сан священника», - пишет отец Андрия Джагмаидзе.





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