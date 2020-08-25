

В Батуми и Кобулети уже четвертый день проводится бесплатное PCR-тестирование

25.08.2020 17:19





С 21 августа на двух локациях бульвара Батуми и в приморском парке Кобулети проводится бесплатное PCR -тестирование на коронавирус. С момента установки специальных палаток данной услугой воспользовались 214 человек, все ответы на результат COVID-19 отрицательные.



Также проходит активное тестирование персонала летних кафе, ночных клубов и бунгало, расположенных на берегу моря. Исследования на коронавирус уже проведены у 157 сотрудников этих учреждений, ответы и в данном случае отрицательные.



Расширенное тестирование на коронавирус в Аджарии продлится до конца интенсивного туристического сезона. В городе Батуми палатки установлены на Батумском бульваре, возле колоннад и озера Ардаган, в окрестностях Аджарского дома. Также в муниципалитете Кобулети, на улице Агмашенебели, рядом с парком. На всех трех локациях любой желающий сможет взять пробу ежедневно со второй половины дня. На этом этапе процесс тестирования будет определен с 17: 00 до 22:00.



До 21 августа исследование COVID-19 проводилось в Аджарии в расширенных целевых группах, а также среди пациентов с лихорадкой и другими симптомами, поскольку был зафиксирован единичный случай, источник инфекции которого не был уточнен и по решению координационного совета было признано целесообразным начать расширенное тестирование. Это обеспечит безопасный отдых населения. Лицо, проводящее исследование, в случае подтверждения Covid ,будет уведомлено в течение 24 часов.





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