

Кто организует «русский лагерь» в Грузии?

25.08.2020 17:55

Газета Батумелеби/NetGazeti.ge



Уже три года как в Грузии действует так называемый «русский лагерь», организатором которого выступает «Союз русской молодежи». Затраты на проведение мероприятия покрывает российский государственный фонд Горчакова. В лагерь отправляют подростков 15-17 лет. Для отбора молодежи привлечены несколько организаций и директоры школ.



«Распитие алкоголя и неловкие моменты с девушками»



Лариса Агабалаева из Сенаки одна из тех, кто отбирал детей для поездки в лагерь. Она является руководителем организации «Союза соотечественников России». В работе лагеря Лариса проблем не видит и уверяет, что «россия тут не причем», так как в лагере дети знакомятся друг с другом, «улучшают уровень знания русского языка, отдыхают».



Она отбирала детей для лагеря последние два года, но в этом году не стала этого делать по двум причинам:



«Первая причина — пандемия коронавируса. Также возник раскол между «Союзом русской молодежи» и другими гражданскими организациями. Президент союза, Александр Беженцев, человек неординарный…



В прошлом году, на виду у детей руководство лагеря распивало алкоголь. Были неловкие моменты с девушками. В общем, углядела угрозу и не стала отбирать молодежь», — рассказала Лариса, добавив, что отбором детей для поездки занимается союз конкретных общественных организации, а в этом году «работа лагеря как-то засекречена».



«Говорили, что в Грузии наказывают за русскую речь»



О некоторых деталях программы лагеря «Газете Батумелеби» рассказал Михеил Татевосов, руководитель «Союза армян Тбилиси» и бывший директор 98-й школы [одна из русскоязычных школ Грузии].



«У них есть какая-то образовательная программа. Сказали, что говорят о современном фашизме. Рассказывали даже о том, что в Грузии наказывают за разговор на русском языке», — добавив, что деятельность лагеря финансируют российские фонды.



Татевосов обратился в министерство образования Грузии и комитет парламента по защите прав человека. Ответа бывший директор не удостоился:



«Правительство все знает, но не реагирует. Директора школ спрашивают — а мы тут причем? Я написал официальное письмо в министерство образования и комитет защиты прав человека. Ответа так и не получил», — заявляет экс-директор русской школы Михеил Татевосов.



Получить ответ от Минобразования попытались и мы. В пресс-службе нам заявили, что в этом году из-за пандемии ковида летние лагеря вообще не должны были функционировать, «а если где-то и был русский лагерь, то к министерству отношения не имеет».



Мы также хотели узнать, что министерство будет делать, если финансируемый российскими фондами лагерь начнет проводить «образовательную работу»? Ответа не последовало.



Отдых за счет посольства



Представитель российской диаспоры в батумском «Доме дружбы» Арчил Гогитидзе тоже отбирает детей для поездки. В этом году, по его словам, желающих не нашлось.



Мы спросили у него о целях и программе лагеря. Гогитидзе ответил, что «деталей не знает», но рассказал, что «функция лагеря — просто отдых, а оплачивает все посольство РФ».



Детей для лагеря выбирала и Шура Анисимова, руководитель организации «Русско-грузинские отношения в Аджарии». Анисимова сказала, что деталями не располагает, но отметила, что «лагерь очень хороший».



Другие организации, по нашим источникам также отбирающие детей для лагеря не пожелали дать комментарии. Некоторые и вовсе заявили, что никак с лагерем не связаны.



Что говорят в союзе русской молодежи?



Газета Батумелеби попыталась побеседовать с организаторами. Руководитель «Союза русской молодежи» Александр Беженцев не ответил на телефонные звонки.



Дозвониться удалось до Димитрия Брегвадзе. Он пообещал, что даст комментарии «после встречи», но позже перестал отвечать на звонки.



Фонд имени Александра Горчакова [последний канцлер Российской Империи, первый дипломат империи при царе Александре II] был основан в 2010 году по распоряжению тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева (ныне зампредседателя совбеза РФ). При поддержке фонда Горчакова в Грузии работает «Грузино-российский центр имени Евгения Примакова».



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