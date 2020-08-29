

В больнице на западе Грузии перепутали тела умерших женщины и мужчины

29.08.2020 16:35

"Новости-Грузия"



В больнице районного центра Терджола (регион Имеретия) перепутали тела покойных. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».



Случай произошел в клинике «Имермеди». Жителям одного из сел муниципалитета, приехавшим за телом своей пожилой родственницы, в морге выдали тело другого человека – мужчины.



Утверждается, что об ошибке стало известно, когда тело усопшей доставили в ее дом. Неладное заметила соседка, которая пришла простится с умершей.



В беседе с журналистами односельчане отмечают, что перепутать тела было очень сложно – женщина была выше мужчины и гораздо больше по весу. Они предполагают, что умершие были однофамильцами.



Члены семей покойных воздерживаются от комментариев и не говорят с журналистами о случившемся.



В клинике «Имермеди» подтверждают факт, однако отмечают, что ошибка была устранена на месте, еще до вывоза тел из морга. Директор больницы Давид Саришвили утверждает, что односельчане умершей распространяют неверную информацию. «Происходит обмен слухами», — сказал Саришвили.



По данным «Мтавари», тела усопших успели обменять до погребения.



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