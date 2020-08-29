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В Батуми задержали обвиняемого в серии краж из автомобилей


29.08.2020   20:45


В Батуми полицейские задержали 21-летнего парня по обвинению в краже вещей из салонов автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Следствие установило, что 20-21 августа обвиняемый обокрал шесть машин, остановленных на шоссе Андрея Первозванного. Он разбивал окна, а затем забирал из салонов автомобилей личные вещи владельцев – бумажники, духи, солнцезащитные очки, GPS-навигаторы и другие.

Подозреваемый Т.Х. был задержан «по горячим следам». При обыске квартиры, в которой он временно проживал в Батуми, полицейские обнаружили и изъяли украденные вещи.

«Задержанный признался в совершении им еще восьми фактов краж из автомобилей, совершенных в течение текущего месяца в Тбилиси», — сообщили в МВД.

Следствие продолжается по статье «кража, совершенная неоднократно против транспортного средства». Данное преступление наказывается лишением свободы на до семи лет.

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