

Из 87 новых случаев коронавируса 29 связаны с Батуми, 24 - с кутаисской школой, источник инфицирования десяти на данном этапе неизвестен

11.09.2020 11:38





По словам медицинского директора Тбилисской инфекционной больницы Марины Эзугбая, из 87 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 29 связаны с Батуми, 24 — с кутаисской школой, 12 являются контактами с инфицированными, у пяти есть история поездок в Аджарию, четыре — импортированные случаи и трое являются представителями медицинского персонала.



По словам Эзугбая, источник инфицирования десяти пациентов на данном этапе неизвестен, и в настоящее время проводится эпидемиологическое исследование.



«По вчерашним данным было 1830 случаев, добавилось 87 новых случаев, и это стало 1917. Из 87 новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии, 29 связаны с Батуми, 24 — с кутаисской школой, 12 пациентов являются контактами с инфицированными, у пяти есть история поездок в Аджарию, четыре — импортированные случаи, среди них трое водителей грузовиков. Трое являются представителями медицинского персонала. По десяти случаем ведется эпидемиологическое исследование с точки зрения установления контактов и источника», — заявила Марина Эзугбая.



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