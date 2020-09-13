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В Гори коронавирус выявили у 8 человек
13.09.2020 21:52
После проверки более 100 образцов, направленных в лабораторию Лугара из Шида Картли, коронавирус подтвердился у 8 лиц. Все инфицированные являются жителями Горийского муниципалитета.
Факты инфицирования связаны со свадьбой, сыгранной несколько дней назад в одном из ресторанов в Гори.
По информации руководителя регионального офиса Шида Картли Национального центра контроля заболеваний Эки Корчашвили, упомянутые лица в последние дни находились в самоизоляции и сейчас их переводят в специализированные ковид-клиники.
По ее же сообщению, в интенсивном режиме продолжаются эпидисследования и берутся дополнительные образцы.
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