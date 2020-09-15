

В Грузии выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом

15.09.2020 11:06





В Грузии выявлено 170 новых случаев заражения коронавирусом и в общей сложности количество инфицированных выросло до 2 562. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge.



Количество выздоровевших же не изменилось и по-прежнему составляет 1369.



В режиме карантина находятся 6 663 человека, а в стационаре под наблюдением врачей – 836.



В стране от коронавируса скончались 19 пациентов.



Из-за рубежа на лечение перевезен 41 гражданин Грузии.



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