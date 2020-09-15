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Тотиносин одержал первую победу на осеннем Аки басё
15.09.2020 14:05
В третий день турнира на осеннем Аки басё Леван Горгадзе завоевал первую победу.
Соперником грузинского сумоиста был 4-й маегашира Ютакаяма, которого Леван ранее уже побеждал три раза. В этот раз Тотиносин не изменил своей традиции.
Тотиносину не составило больших усилий вытолкнуть за дохио Ютакаяма.
Леван Горгадзе впервые выиграл на текущем Аки басе и его баланс стал 1:2. Завтра соперником Тотиносина будет Такарапуджи, с которым у Горгадзе также есть преимущество во встречах — 12:7.
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