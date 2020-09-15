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Тотиносин одержал первую победу на осеннем Аки басё


15.09.2020   14:05


В третий день турнира на осеннем Аки басё Леван Горгадзе завоевал первую победу.

Соперником грузинского сумоиста был 4-й маегашира Ютакаяма, которого Леван ранее уже побеждал три раза. В этот раз Тотиносин не изменил своей традиции.

Тотиносину не составило больших усилий вытолкнуть за дохио Ютакаяма.

Леван Горгадзе впервые выиграл на текущем Аки басе и его баланс стал 1:2. Завтра соперником Тотиносина будет Такарапуджи, с которым у Горгадзе также есть преимущество во встречах — 12:7.

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