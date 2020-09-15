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В Грузии начался учебный год
15.09.2020 15:36
15 сентября в Грузии начался новый учебный год. Однако, из-за пандемии коронавируса формат обучения в некоторых городах пришлось поменять — как минимум до 1 октября ученики и студенты будут учиться на «удаленке». В правительстве обещают, что после 1 октября учебу продолжат в привычном режиме в зданиях школ и ВУЗов.
Дистанционное обучение
По решению правительства, из-за недавнего резкого увеличения случаев инфицирования коронавируса в Тбилиси, Гори, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Поти, Батуми и Кобулети учеба будет проходить онлайн как минимум до 1 октября.
Учиться на «удаленке» также придется школьникам в деревнях Матани, Зоти, Чхакаура, Кицниси и в муниципалитетах высокогорной Аджарии — Кеда, Хуло, Шуахеви и Хелвачаури.
Для дистанционного обучения будут, в том числе, использовать совместный проект минобразования и Первого канала Грузии «Телешкола». Министр Михеил Чхенкели заявил, что программа останется важным компонентом в дистанционной учебе.
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